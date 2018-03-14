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МО РФ: за время работы гуманитарного коридора из Восточной Гуты вышло более 300 человек

Политика
14 марта, 10:04 UTC+3

Представитель Центра по примирению враждующих сторон сообщил, что в населенных пунктах, подконтрольных боевикам, выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район

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ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 14 марта. /ТАСС/. Более 300 человек смогли покинуть Восточную Гуту за время работы гуманитарного коридора. Об этом сообщил в среду журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Владимир Золотухин.

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"С начала работы гуманитарного коридора район Восточная Гута покинули более 300 человек, причем выход наибольшей доли этих людей пришелся на последние дни. В связи с этим в населенных пунктах, подконтрольных НВФ (незаконные вооруженные формирования - прим. ТАСС), выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район, против боевиков, продолжающих контролировать выходы к коридорам", - сказал Золотухин.

16-ая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в среду в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры с лидерами НВФ о выводе из района мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности.

Накануне усилиями Центра по примирению была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 147.

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