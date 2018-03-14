Косачев: шесть межпарламентских организаций приедут наблюдать за выборами президента РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Шесть межпарламентских организаций, в том числе Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ, Парламентская ассамблея ОДКБ и Межпарламентская ассамблея православия приедут наблюдать за выборами президента России по приглашению Федерального собрания. Об этом ТАСС сообщил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Всего шесть международных организаций приедут наблюдать за выборами президента РФ по совместным приглашениям палат Федерального собрания РФ: МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентское собрание Союза Белоруссии и России, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества), Межпарламентская ассамблея православия", - сказал сенатор.

По его словам, Межпарламентский союз (МПС) как организация "за выборами не наблюдает". "Направлены индивидуальные приглашения всем членам исполкома в личном качестве", - уточнил сенатор.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщал, что Госдума приглашает 318 иностранных наблюдателей из 75 стран на выборы президента России.

Согласно закону о выборах президента РФ, приглашения иностранным наблюдателям могут быть направлены действующим главой государства, Советом Федерации и Государственной думой, правительством РФ, Центральной избирательной комиссией РФ после официальной публикации решения о назначении дня голосования.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.