Постпред РФ при ОЗХО: Москва встревожена вбросами об использовании хлора в Восточной Гуте

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия встревожена встревожена появлением документально неподтвержденных сообщений об использовании хлора в Восточной Гуте и Идлибе, которые используются для выдвижения обвинений в адрес правительства Сирии.

Об этом заявил постпред РФ при Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. Текст выступления размещен в среду на сайте российского дипведомства.

"Нас - как и всех в этом зале - очень тревожат недавние сообщения об использовании хлора в Восточной Гуте и в провинции Идлиб, - сказал он. - Источниками этой информации являются действующие в стране террористические группировки и аффилированные с ними НПО типа "белых касок".

Как отметил дипломат, такие вбросы "охотно подхватываются в столицах некоторых государств, где на самом высоком уровне сыплются обвинения в адрес Сирии и утверждается, что сведения об использовании хлора являются якобы достоверными". "При этом ни один из недавних случаев предполагаемого использования хлора не был расследован и задокументирован независимыми международными структурами, в первую очередь ОЗХО", - добавил он.

Шульгин при этом указал на свидетельства наличия боевых отравляющих веществ у противников правительства Сирии. "Кстати, недавние хлорные находки в Сирии, сделанные сирийской армией на освобожденных от террористов территориях, являются подтверждением наличия у боевиков запасов отравляющих веществ", - сказал он.

Россия расценивает заявления о возможном ударе по Сирии в качестве возмездия Дамаску за предполагаемые химатаки как призывы к агрессии против суверенного государства, заявил Шульгин.

"А ведь в некоторых столицах договорились уже до того, что, мол, подумывают о нанесении по Сирии удара "возмездия" за химатаки, - сказал дипломат. - Расцениваем подобные угрозы как призывы к агрессии против суверенного государства в нарушение всех международно-правовых норм". "Считаем это абсолютно недопустимым", - подчеркнул Шульгин.

12 марта постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности заявила, что Вашингтон готов вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском. По словам начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, у России есть достоверная информация о подготовке боевиками в Сирии инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. После этой провокации США планируют обвинить Дамаск в применении химоружия, а в качестве ответной меры "нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска".