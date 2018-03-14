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Чижов заявил об отсутствии официальной реакции ЕС на отравление Скрипаля

Политика
14 марта, 21:41 дата обновления: 14 марта, 21:49 UTC+3

Дипломат отметил, что для однозначной позиции в этом вопросе союзу потребуется единогласие 27 стран

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Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов

© Григорий Сысоев/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. ЕС пока не выступал с официальной реакцией на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также на заявления британской стороны в адрес России, заявил журналистам постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов. Он выразил надежду, что при определении своей политической позиции страны ЕС будут опираться на здравый смысл.

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"На сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах Земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС", - объяснил дипломат.

"Я все-таки оптимист и не теряю надежды, что по крайней мере у части этих государств здравый смысл еще присутствует при определении своей политической позиции", - добавил Чижов.

Постпред указал на то, что многие журналисты неправильно толкуют заявление председателя Евросовета Дональда Туска, сделанное в среду в Хельсинки. Тот, по словам Чижова, заявил лишь о своей готовности включить вопрос о Скрипале в повестку дня саммита ЕС.

"К тому же, заседание Европейского совета состоится больше, чем через неделю, и по реке Темза утечет еще немало воды. Так же, как и по Москве-реке, которая может унести группу сотрудников британского посольства", - продолжил постпред, отметив, что отдельные реплики отдельных высокопоставленных чиновников ЕС, на которые в эти дни ссылаются журналисты, такой реакцией считать нельзя.

Отвечая на вопрос, какими инструментами демонстрации своей реакции обладает Евросовет, он допустил, что этот орган может выступить с заявлением. "Причем у них целая этажерка уровней, на которых такое заявление можно сделать", - заключил глава российской дипломатической миссии при ЕС.

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Персоны
Туск, Дональд Чижов, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
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