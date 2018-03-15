Посольство РФ: установление истины в деле Скрипаля интересует Лондон в последнюю очередь

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Установление истины по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля интересует Лондон в последнюю очередь. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии российского посольства в Вашингтоне.

"Принимая решение о высылке 23 российских дипломатов под надуманным предлогом, Лондон демонстрирует, что установление истины интересует его в последнюю очередь и им движут совершенно иные мотивы, - указывается в документе. - В ход идут отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны, рассчитанные на оказание мощного информационного воздействия на непросвещенную и впечатлительную публику".

Голословные утверждения

Как отмечает российское посольство, "никаких фактов, помимо голословных утверждений о "российском следе" в случившемся в Солсбери, не предъявлено". "Россия непричастна к инциденту в Солсбери и готова к его совместному расследованию, - подчеркнули дипломаты. - Опрометчиво говорить с Россией ультиматумами. Еще никто и никогда не добивался результата через угрозы нашей стране".

Высылку российских дипломатов из Великобритании в посольстве РФ в США назвали "признаком бессилия и отсутствия аргументов". "Откровенно циничными на фоне пренебрежения всеми правилами и процедурами, в том числе предусмотренными Конвенцией о запрещении химического оружия, выглядят усилия Великобритании по сколачиванию очередного антироссийского "фронта" из своих союзников, - говорится в документе. - Лондону придется держать ответ не только перед собственным народом, но и перед ними, когда вскроются подоплека и детали этой британской провокации".

"Жизнь должна была научить собирательный Запад, что долго ждать реакции России на подобные действия не придется", - отметило российское посольство.

Дело Скрипаля и обвинения в адрес РФ

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Мэй сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства. При этом она допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, а Великобритания пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

СБ ООН по запросу Лондона 14 марта обсудил инцидент с экс-полковником ГРУ. И. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен на заседании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Он утверждал, что РФ "не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция". Кроме того, дипломат попытался обвинить Россию в нарушении Устава ООН.

При этом Аллен заявил, что Лондон не собирается предоставлять Москве образцы вещества, которым 4 марта в Великобритании был отравлен бывший сотрудник российской военной разведки Скрипаль, завербованный в свое время западными спецслужбами.