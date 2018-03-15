Посольство РФ в США: Сирия остается в центре внимания, несмотря на дело Скрипаля

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Ситуация в Сирии по-прежнему остается в центре внимания российской дипломатии, несмотря на попытки отвлечь ее делом об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, и Вашингтону следует отказаться от безответственных заявлений и планов. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

"Еще раз призываем Вашингтон отказаться от безответственных заявлений и планов, чреватых необратимой эскалацией конфликта. При этом отвлечь наше внимание от Сирии "британским сюжетом" не получится. Сирия остается в фокусе внимания российской дипломатии", - заверило посольство.

Дипломаты напомнили, что несколько дней назад российская сторона предостерегала Вашингтон "от искушения воспользоваться в Сирии очередными провокациями боевиков с использованием химического оружия против мирного населения для нанесения удара по Дамаску". В посольстве России полагают, что угрозы постпреда США при ООН Никки Хейли "совершить подобные действия и нагнетание соответствующей атмосферы в ведущих американских СМИ должны, по всей видимости, приучить общественность" к неизбежности ударов.

"Вызывает в этой связи беспокойство, кого на самом деле поддерживает в Восточной Гуте Вашингтон. Всем "сопротивлением" там давно верховодит "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), годами обстреливающая мирные кварталы столицы, включая российские диппредставительства", - резюмировало посольство.