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Посол РФ в Австралии: Россия готова помогать в расследовании дела Скрипаля

Политика
15 марта, 7:05 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 15, марта. /ТАСС

Григория Логвинова удивляет непонимание "некоторых деятелей", что языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя

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СИДНЕЙ, 15 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Австралии Григорий Логвинов подверг резкой критике одну из ведущих газет страны The Australian, "которая мечет громы и молнии по поводу якобы несомненной вины России за отравление Сергея Скрипаля - бывшего полковника ГРУ, в свое время осужденного за государственную измену". Комментарий размещен на сайте посольства, выдержки из него были опубликованы в четверг в The Australian и интернет-версии The Guardian.

"Россия готова помогать в расследовании дела Сергея Скрипаля, однако в качестве равноправного партнера, а не в статусе допрашиваемого, и уж тем более не в виде "назначенного" обвиняемого, - подчеркнул посол в своем открытом комментарии. - Удивительно, что история 20-го и начала 21-го века так и не научила некоторых деятелей тому, что языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя".

Реакция Лондона на инцидент со Скрипалем и ответ Москвы

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ России и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта он и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя (в центре)

Совбез ООН обсудил дело Скрипаля

14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из королевства. Им дали неделю, чтобы покинуть страну.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали королевство не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

Совбез ООН по запросу Лондона 14 марта обсудил инцидент с экс-полковником ГРУ. И. о. постпреда Великобритании Джонатан Аллен на заседании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Российский постпред Василий Небензя опроверг заявления Аллена и подчеркнул готовность России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств. Однако Аллен заявил, что Лондон не собирается предоставлять Москве образцы вещества, которым 4 марта был отравлен Скрипаль.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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