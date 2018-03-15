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Кремль считает безответственной позицию Великобритании в отношении России по делу Скрипаля

Политика
15 марта, 13:04 дата обновления: 15 марта, 13:12 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что в этом деле есть все признаки провокации против Москвы

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. В Кремле назвали позицию Великобритании в отношении России в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля безответственной.

"В целом позиция британской стороны нам кажется абсолютно безответственной как с точки зрения дипломатических отношений, так и применительно к конечным целям и интересам проведения реального расследования и поиска тех реальных людей, которые стояли за этим, так и с точки зрения нарушения международного права со стороны Британской стороны, которое также очевидно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Поэтому, конечно, мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения", - подчеркнул Песков. Он вновь повторил: "Российская сторона не имеет никакого отношения к тому инциденту, который произошел со Скрипалем в Солсбери".

Представитель Кремля в очередной раз подчеркнул, что Россия с большим недоумением и непониманием воспринимает позицию, которую заняло руководство Великобритании.

Он также указал на то, что "обвинения ничем не подкреплены, более того, обвинения стали звучать даже до того момента, как могла появиться хоть какая-то информация об использованном веществе". "Что само по себе говорит о присутствии в этой ситуации всех признаков провокации в отношении России", - констатировал Песков.

По словам представителя Кремля, этот скандал никак не отражается на предвыборной кампании в РФ. "Это никак не отражается, предвыборная кампания идет своим ходом, и, естественно, она является приоритетной. Мы настаиваем на том, что Россия не имеет никакого отношения к произошедшему в Великобритании. И для нас сейчас главное - это внутренние дела", - сказал Песков.

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что для него "безусловным приоритетом являются внутрироссийские дела и все то, что необходимо делать постоянно для повышения уровня жизни россиян".

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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