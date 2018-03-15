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Посольство РФ пока не получило ответа британской стороны о доступе к Юлии Скрипаль

Политика
15 марта, 16:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, марта. /ТАСС

Уточняется, что дочь бывшего полковника ГРУ является гражданкой России

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ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне пока не получило ответа британской стороны на запрос о возможности доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Об этом ТАСС сообщили в четверг в диппредставительстве.

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"Ответа пока нет", - сказал собеседник агентства.

4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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