Посольство РФ пока не получило ответа британской стороны о доступе к Юлии Скрипаль

ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне пока не получило ответа британской стороны на запрос о возможности доступа к дочери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Об этом ТАСС сообщили в четверг в диппредставительстве.

"Ответа пока нет", - сказал собеседник агентства.

4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас они находятся в больнице в критическом состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.