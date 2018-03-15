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Собчак опасается, что реакция Лондона на дело Скрипаля отразится на простых россиянах

Политика
15 марта, 22:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Кандидат в президенты РФ назвала политическим решение британского правительства о мерах против России в связи с делом экс-полковника ГРУ

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак выразила обеспокоенность тем, что реакция Лондона на ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, может негативно отразиться на простых россиянах, а не только конкретных чиновниках.

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По мнению телеведущей, решение британского правительства о мерах против РФ в связи с делом Скрипаля является политическим.

"Это очень жесткое решение Терезы Мэй. И мне жаль, что помимо наказаний для конкретных чиновников будет наказан народ России: люди, которые просто ходят ездить в Великобританию, получать визы, путешествовать, получать образование", - сказала она журналистам в четверг по итогам встречи со сторонниками.

"Я против этого, я считаю, что это неправильно, что люди должны страдать из-за политических игр", - добавила Собчак.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Собчак, Ксения Анатольевна Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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