Посол РФ: отказ в доступе к Юлии Скрипаль означает неуважение международного права

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Отказывая российскому посольству в консульском доступе к гражданке РФ Юлии Скрипаль, которая 4 марта вместе со своим отцом, экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, пострадала в результате отравления в британском Солсбери, Великобритания проявляет неуважение к международному праву. Об этом посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил в интервью телеканалу RT, фрагмент которого вышел в эфир в четверг.

В соответствии с Венской конвенцией российское посольство должно получить консульский доступ к пострадавшей гражданке России, отметил дипломат. "Нам в доступе отказывают. Значит, в общем-то, Британия не уважает международное право. И их поведение вызывает множество вопросов", - заявил Яковенко.

"Никто не видел даже фото этих людей в больнице - живы ли они? Может быть, они здоровы? Никто не разговаривал с докторами. Знаете, в этом деле нет никакой прозрачности, это нас беспокоит", - также прокомментировал дело Скрипаля дипломат.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.