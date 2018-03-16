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Посол РФ: Лондон использует агрессию против Москвы, чтобы отвлечь внимание от Brexit

Политика
16 марта, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Александр Яковенко заявил, что после выхода из Евросоюза Великобритания "теряет рычаги своего политического влияния"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко считает, что Великобритания использует ситуацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля для отвлечения внимания от внутренних проблем.

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"Страна находится в тяжелом положении в связи с Brexit. Это оказывает сильное влияние на правительство [Великобритании]: правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", - сказал Яковенко в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, после выхода из Евросоюза Великобритания "теряет рычаги своего политического влияния, значение страны объективно будет падать".

"Чтобы хоть как-то удержаться, нужно найти свою роль в западном мире, прежде всего, может быть, с таким элементом опоры на безопасность", - отметил дипломат.

Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в английском Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Темы
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