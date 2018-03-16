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Матвиенко назвала президентскую кампанию 2018 года самой открытой и прозрачной

Политика
16 марта, 13:07 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Глава Совфеда отметила полную готовность всех субъектов РФ к выборам и призвала всех проявить гражданскую ответственность, прийти на избирательные участки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Избирательная кампания по выборам президента РФ этого года является самой открытой и прозрачной по сравнению со всеми предыдущими выборами. Такое мнение высказала в пятницу журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Эти старые стереотипы, что "от моего голоса ничего не зависит", что "все предрешено" - они уже не подходят к нынешней избирательной кампании. Она другая, она самая открытая, самая прозрачная, очень активная", - сказала она.

Матвиенко отметила, что законодатели и ЦИК РФ сделали все, чтобы учесть замечания по итогам предыдущих выборных кампаний и обеспечить абсолютную прозрачность выборов, повысить доверие граждан к избирательной системе, привести все нормы в соответствие международным правилам.

"Практически на всех участках есть видеокамеры, которые будут работать не только во время голосования, но и во время подсчета голосов. Мы ушли от порочной системы открепительных талонов, которая вызывала недоверие граждан, изменили систему голосования при желании человека голосовать на другом участке", - подчеркнула спикер.

Глава Совфеда отметила полную готовность всех субъектов РФ к выборам и призвала всех проявить гражданскую ответственность, прийти на избирательные участки. "Конечно же, чем больше будет легитимность вновь избранного президента, тем больше с него будет спрос населения, тем крепче будет мандат, который ему дадут граждане нашей страны", - сказала Матвиенко.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

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