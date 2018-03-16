Песков: Москва может ответить Лондону на принятые против нее меры в любую минуту

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что ответные меры Москвы на действия Лондона в связи с делом Скрипаля могут быть приняты в любую минуту.

"Можно ожидать в любую минуту", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов.

"[Ответные меры] не заставят себя долго ждать", - пообещал Песков. Он подчеркнул, что "все шаги, естественно, будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны".

Лондону рано или поздно придется представить вразумительные доказательства, а не гипотетические обвинения в адрес РФ по этому делу, добавил Песков.

"Рано или поздно британской стороне придется даже своим коллегам, которые в данной ситуации заявили, что они солидаризируются с Лондоном, представить какие-то вразумительные доказательства. И рано или поздно будет нужно перейти в режим утвердительных обвинений, а не неких сослагательных наклонений. Пока мы этого не видим", - сказал Песков. Он добавил, что Россия пока будет "смотреть и анализировать ситуацию".

При этом отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что на фоне инцидента в Солсбери в отношениях стран Запада и России надвигается новая холодная война, он отметил, что "вряд ли здесь стоит употреблять такие апокалиптические выражения".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия подверглись 4 марта в городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении РФ. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала принятие ответных шагов в ближайшее время.