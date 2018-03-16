Более 30 резервных участков предусмотрели в КЧР на случай внештатных ситуаций на выборах

ЧЕРКЕССК, 16 марта. /ТАСС/. Избирком Карачаево-Черкесии подготовил 31 резервный участок на случай возникновения внештатных ситуаций на выборах президента России 18 марта, сообщили в пятницу ТАСС в избиркоме республики.

"На случай каких-то внештатных ситуаций в день выборов предусмотрены резервные участки - для голосования оборудован 31 автобус. Также предусмотрена резервная связь для системы ГАС "Выборы" если вдруг основной канал выйдет из строя", - сказали в избиркоме.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В день голосования в Карачаево-Черкесии будет работать 251 избирательный участок, два из них временные.

По данным избиркома региона, численность избирателей в КЧР составляла на 1 января более 301,1 тыс. человек. Более 3 тыс. жителей республики в этом году будут голосовать впервые. За ходом голосования на выборах в Карачаево-Черкесии будут следить более 1 тыс. общественных наблюдателей.