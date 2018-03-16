Постпред РФ: Вашингтон и Лондон разрабатывали вещество, которым могли отравить Скрипаля

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. США и Великобритания разрабатывали нервно-паралитическое вещество, которым мог быть отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона. Об этом в пятницу в программе "60 минут" телеканала "Россия 1" заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"В РФ никогда не проводились научно-исследовательские работы по программе "Новичок", но на Западе некоторые страны проводили соответствующие разработки, которые они почему-то называли именно так - "Новичок". Можно говорить о Великобритании и США, где такое вещество разрабатывалось, и вполне может быть так, что это вещество могло быть использовано из этих арсеналов, из этих запасов", - сказал Шульгин.

Он также напомнил, что РФ предложила Великобритании помощь в расследовании, но британская сторона "высокомерно отвергла" предложение Москвы действовать в правовом поле Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), в которой прописаны механизмы двустороннего взаимодействия в подобной ситуации.

"Мы им сказали: не хотите прямых контактов, давайте через посредничество исполсовета, но и это их не устраивает. Догадка такая, что они не могут представить нам реальных доказательств в подтверждение претензий, обвинений, которые выдвигаются в наш адрес. А ведь мы им сказали, что наши эксперты готовы к предметному диалогу", - отметил дипломат.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон предоставит ОЗХО для проведения оценки образцы вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявлял, что Москва займется разбирательством с Лондоном по делу Скрипаля в рамках ОЗХО. По его словам, Лондон должен отчитаться перед этой организацией об имеющихся у него образцах нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, а также о деятельности секретной химической лаборатории неподалеку от Солсбери, где проводилось расследование, выявившее происхождение отравляющего вещества путем сравнения с имеющимися там образцами.

4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британский премьер Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов.