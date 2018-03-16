МИД РФ: созданный в Париже формат по химоружию в Сирии подрывает положения КЗХО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Созданный по французской инициативе формат по химическому оружию в Сирии подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.
Как напомнили в министерстве, накануне в Гааге на полях 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инициативе Франции и ее союзников по "антиасадовскому клубу" состоялась презентация "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия". "Призыв к колеблющимся безотлагательно присоединиться к партнерству присутствовал в выступлениях практически всех делегаций, представленных в Исполнительном совете ОЗХО стран НАТО и ЕС, а также государств-единомышленников, - указали в российском дипведомстве. - При этом абсолютно ни у кого из них не возникает и тени смущения по поводу того, что созданный формат подрывает основополагающие положения КЗХО".
Указав на эти проблемы в деятельности "Международного партнерства", в дипведомстве призвали государства - участники КЗХО, "проявить политическую мудрость и ответственность, не ассоциировать себя с политически мотивированными "новациями", деструктивными по отношению к режиму химического разоружения и нераспространения химического оружия.