МИД РФ: созданный в Париже формат по химоружию в Сирии подрывает положения КЗХО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Созданный по французской инициативе формат по химическому оружию в Сирии подрывает основополагающие положения Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, накануне в Гааге на полях 87-й сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инициативе Франции и ее союзников по "антиасадовскому клубу" состоялась презентация "Международного партнерства по борьбе с безнаказанностью применения химического оружия". "Призыв к колеблющимся безотлагательно присоединиться к партнерству присутствовал в выступлениях практически всех делегаций, представленных в Исполнительном совете ОЗХО стран НАТО и ЕС, а также государств-единомышленников, - указали в российском дипведомстве. - При этом абсолютно ни у кого из них не возникает и тени смущения по поводу того, что созданный формат подрывает основополагающие положения КЗХО".

В министерстве указали, что истинная цель созданного в Париже формата - отстранение от власти правительства Башара Асада "посредством создания критической массы весьма сомнительных, а зачастую и просто сфальсифицированных доказательств якобы [имеющего место] виновности Дамаска в применении химического оружия". "Вполне очевидны и заложенные в учредительные документы "партнерства" модальности реализации этой задачи - совместное продавливание в СБ ООН и ОЗХО антисирийских санкционных решений на основе закрепленных в его учредительных документах соответствующих политических обязательств", - добавили в МИД РФ.

Указав на эти проблемы в деятельности "Международного партнерства", в дипведомстве призвали государства - участники КЗХО, "проявить политическую мудрость и ответственность, не ассоциировать себя с политически мотивированными "новациями", деструктивными по отношению к режиму химического разоружения и нераспространения химического оружия.