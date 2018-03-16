Российские дипломаты, высылаемые из Великобритании, покинут страну 20 марта

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Российские дипломаты, высылаемые из Великобритании в связи с делом Скрипаля, покинут страну вместе с членами семей 20 марта. Об этом сообщил в пятницу в интервью российским журналистам посол России в Лондоне Александр Яковенко.

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей речь идет примерно о восьми десятках человек", - сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

При этом Яковенко отверг предположения, что высылаемые дипломаты имеют отношение к разведке. "Это такая легенда, которая активно распространяется, полная глупость", - заявил посол, отметив, что должна уехать почти половина состава посольства.

"Эти люди - обычные дипломаты, 40% посольства. Оно всегда было не очень большое, потому что и раньше британцы прибегали к высылкам, и поэтому штат посольства постоянно сокращался, и сейчас мы находимся в таком, я бы сказал, урезанном составе, - отметил Яковенко. - Но дальнейшая высылка, естественно, сокращает возможности посольства, я думаю, что прежде всего, на консульском направлении". "Это создает определенные сложности, но, тем не менее, большинство знает, в какой стране они работают и, в принципе, в нынешних условиях, каждый дипломат готов к любым неожиданностям", - отметил посол.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов.