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Посол РФ: сроки выдачи российских виз в Лондоне увеличатся из-за высылки дипломатов

Политика
16 марта, 20:57 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 16, марта. /ТАСС

Александр Яковенко заверил, что "на объеме выдачи виз нынешняя ситуация не отразится"

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ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Сроки выдачи виз консульским отделом посольства РФ в Лондоне могут увеличиться из-за высылки дипломатов на фоне дела Скрипаля. Об этом посол России в Лондоне Александр Яковенко рассказал в пятницу в интервью российским журналистам.

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"На объеме выдачи виз нынешняя ситуация не отразится, пострадают только сроки, - отметил он. - Если людей физически нет, то кому заниматься обработкой документов? Вместо пяти человек остался один".

"Мы будем продолжать выдавать визы, британцам не будет сложнее получить визу в Россию, речь идет только о возможном увеличении сроков их выдачи. Каких-либо ограничений для простых людей нет", - пообещал посол.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. Российская сторона категорически отвергает свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов, в том числе высылку британских дипломатов.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
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