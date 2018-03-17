Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ в Лондоне: России удалось перевести дело Скрипаля в международно-правовое поле

Политика
17 марта, 1:08 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 17, марта. /ТАСС

Александр Яковенко рассказал, что под давлением российской стороны Терезе Мэй пришлось сделать запрос в ОЗХО

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко считает, что Москве удалось перевести историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного на родине за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери в международно-правовое поле. Об этом он рассказал в пятницу в интервью российским журналистам.

Смотрите также
Полицейские у ресторана Zizzy в Солсбери

Хронология скандала с отравлением Сергея Скрипаля

"15 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй под давлением российской стороны была вынуждена написать письмо в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и попросить так называемого независимого расследования или независимого подтверждения тех выводов, которые были сделаны британской стороной в отношении ядовитого вещества, - сообщил дипломат. - Я считаю этот момент очень важным, потому что мы теперь сможем получить от этой международной организации результаты их оценок, потому что британцы, к сожалению, отказываются вести с нами двусторонний диалог, отвечать на наши вопросы".

Яковенко объяснил этот отказ тем, что полученные ответы могут оказаться для Лондона непростыми. "Думаю, это потому, что вопросы с нашей стороны могут быть очень болезненными, профессиональными, и это может так или иначе сказаться на той аргументации и стене молчания, которую они выстроили вокруг этого расследования", - отметил он.

"Поэтому, с моей точки зрения, это очень важный шаг, мы вынудили британскую сторону пойти на определенное взаимодействие с международной организацией, которая и призвана заниматься этими вопросами. Мы будем давить на Британию, и я вас уверяю, что из этого правового поля мы уже британскую сторону не выпустим", - пообещал дипломат.

"Британцы отказываются нам предоставлять ответ, но теперь они вынуждены предоставить его в ОЗХО, а в этой организации мы имеем доступ к заключению. То есть мы опосредованно получим доступ к тому, к чему они его не хотят нам давать", - добавил посол.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ в Лондоне: России удалось перевести дело Скрипаля в международно-правовое поле
2
Захарова: все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты
3
Постпред России в ОЗХО: Лондон опасается, что эксперты из РФ найдут подвох в деле Скрипаля
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама