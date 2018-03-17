Постпред России в ОЗХО: Лондон опасается, что эксперты из РФ найдут подвох в деле Скрипаля

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Отказ Великобритании от двусторонних консультаций с Россией по делу Скрипаля может означать, что существует подвох, который могли бы обнаружить российские эксперты.

Такое мнение в эфире телеканала RT высказал постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

"Если судить по заявлению главы британской делегации, они рассматривают наше предложение о двусторонних консультациях как попытку затянуть расследование <...> и заявляют, что намерение РФ - избежать ответственности. Но у меня есть другая догадка: на самом деле наши британские друзья и партнеры опасаются того, что наши эксперты проанализируют образцы вещества и увидят в них какой-то подвох, а наши партнеры этого не хотят. Тем более, что мы предупредили их, что готовы ко всестороннему диалогу, но только если они подкрепят свои обвинения доказательствами", - заявил Шульгин.

В случае, если Великобритания не предъявит никаких доказательств, российская сторона будет считать, что "у Лондона нет ничего за душой, и они будут ответственны за клевету", напомнил постпред при ОЗХО.