Посольство РФ: заявление главы МИД Канады по статусу Крыма политизировано и искажает факты

ОТТАВА, 17 марта. /ТАСС/. Последнее заявление главы МИД Канады Христи Фриланд относительно статуса Крымского полуострова политизировано и искажает реальность. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС заявил пресс-секретарь посольства России в Канаде Кирилл Калинин.

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"Весьма прискорбно, что очевидная реальность того, что Крым является частью России, так упорно отрицается", - сказал он, напомнив, что жители полуострова в 2014 году подавляющим большинством голосов проголосовали "за восстановление исторической справедливости и защиты себя от агрессивных ультраправых националистов путем законного референдума". "Политизированные заявления [Фриланд], утверждающие иное, искажают факты и просто не соответствуют действительности", - заключил дипломат.

В пятницу Фриланд заявила, что Канада по-прежнему осуждает вхождение Крымского полуострова в состав России и не признает итоги выборов президента РФ на этой территории, которую Оттава считает украинской. Она также отметила, что в Крыму с 2014 году нарушаются права человека, в частности крымских татар, и призвала российские власти освободить всех политических заключенных на полуострове. Глава МИД добавила, что Оттава продолжит политику введения антироссийских санкций.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ.

18 марта 2018 года в России пройдут президентские выборы.