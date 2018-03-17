Наблюдатели получили около тысячи сообщений о нарушении избирательного законодательства

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Активисты сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) зафиксировали порядка тысячи сообщений о возможном нарушении избирательного законодательства во время избирательной кампании на выборах президента РФ 18 марта. Об этом сообщила в субботу на пресс-конференции в ТАСС федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения "Россия выбирает" Елена Бабченкова.

"Всего на сайт НОМ поступило порядка тысячи сообщений о возможных нарушений на выборах. Более чем в половине случаев избирательный спор или проблема были решены", - сказала Бабченкова.

Она отметила, что больше всего сообщений касалось незаконной агитации, достаточно большое количество - по использованию административного ресурса.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.