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Потомки Пушкина намерены принять участие в выборах президента РФ в Бельгии

Политика
17 марта, 12:34 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 17, марта. /ТАСС

Посол России в Бельгии Александр Токовинин рассказал, что на учете консульских учреждений состоят порядка 5 тыс. граждан РФ

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БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Потомки российского поэта А.С. Пушкина намерены проголосовать на выборах президента России в Бельгии. Об этом рассказал в субботу журналистам посол России в Бельгии Александр Токовинин.

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"На учете российских консульских учреждений в Бельгии состоят порядка 5 тыс. граждан Российской Федерации. Среди них есть и потомки так называемой первой волны эмиграции (постреволюционной), в том числе - прямые потомки великого поэта А.С. Пушкина - Александр Александрович и Мария Александровна Пушкины, которые обозначили свое намерение принять участие в выборах. Немало, конечно, и тех, кто оказался в Бельгии значительно позже. Россияне работают во многих бельгийских структурах, включая университеты и коммерческие организации различного профиля", - отметил он.

"Российские граждане, проживающие в Бельгии, проявляют большой интерес к голосованию, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, поступившие в посольство. Ни один не остался без ответа. Мы приложили максимальные усилия для того, чтобы заблаговременно проинформировать избирателей о порядке организации голосования", - отметил посол.

В Бельгии будет открыто два избирательных участка: в посольстве РФ в Брюсселе и в Генконсульстве в Антверпене. У всех российских граждан, имеющих при себе действующий паспорт, есть возможность принять участие в голосовании. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени (10:00 - 22:00 мск). Проголосовать смогут и граждане, находящиеся здесь с туристическими целями или рабочим визитом. На президентских выборах в 2012 году в Бельгии проголосовали более 1700 человек.

Живущая в Бельгии супружеская чета Пушкиных получила российское гражданство в 2005 году. Однако эта семья всегда считала себя русскими, а русский язык - своим родным.

У Александра Сергеевича Пушкина было четверо детей, в том числе два сына. Прадед брюссельского Пушкина, родившегося 10 сентября 1942 году в Бельгии, был старшим сыном поэта. Первенца в семье по традиции нарекали Александром. Мария Александровна относится к роду Пушкиных не только по мужу - по рождению она принадлежит к другой ветви потомков поэта. Обе семьи были вынуждены покинуть Россию после революции 1917 года.

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