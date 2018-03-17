Глава ЦИК призвала "никого не бояться" на выборах президента 18 марта

МАГАДАН, 17 марта. /ТАСС/. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала россиян не бояться высказывать свое мнение на выборах президента РФ 18 марта, а также заверила, что Центризбирком России будет бороться с попытками региональных властей любого уровня оказывать давление на избирателей. Об этом она заявила в субботу в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

"Люди, дорогие граждане, никого не бойтесь. Просто хочу сказать: у вас, согласно конституции, свобода волеизъявления. Не верьте всякого рода мелким нашим чиновникам, которые пытаются ради собственных интересов достичь каких-то показателей. У нас сейчас есть все возможности проанализировать ситуацию, вовремя выявить слабые точки и долбануть по ним так, чтобы мало никому не показалось", - подчеркнула она.

Глава ЦИК призвала избирателей также не бояться административного давления и сообщать о нарушениях. "Тайну голосования мы гарантируем. Не бойтесь и нам давать сигналы, сообщать нам о горе-руководителях. Мы тут же отреагируем - немедленно все материалы будут отправлены генеральному прокурору. Если от губернатора идет [давление], значит губернатор будет наказан", - добавила Памфилова.