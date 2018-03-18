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За выборами президента РФ наблюдает 291 команда наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Политика
18 марта, 11:37 дата обновления: 18 марта, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Количество наблюдателей, которые осуществляют мониторинг выборов, достаточно, чтобы дать им оценку, сказал глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Наблюдение за выборами президента РФ ведет 291 команда наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, что позволяет охватить наблюдением всю территорию России и собрать статистический материал для оценки хода голосования. Об этом заявил в воскресенье журналистам глава наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен, посетивший утром в день голосования избирательный участок № 2 на Новинском бульваре в Москве.

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"Мы закрываем всю территорию России, потому что это огромная страна, здесь 95 тыс. избирательных участков, - сказал он. - Конечно, мы не сможем охватить их все, но мы закрываем все же несколько тысяч участков. Узнаем, сколько именно, по итогам дня".

"Но их достаточно для того, что получить статистический материал, чтобы дать справедливую оценку тому, что произошло", - добавил Петерсен.

Ранее глава мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ заявил, что наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ не проводят мониторинг выборов на территории Крымского полуострова.

Посещение участка

Избирательный участок № 2 расположен в гимназии 1234 на Новинском бульваре, дом 3, стр. 1. Во время посещения участка Петерсен обсудил ход и детали организации голосования с председателем избирательной комиссии и присутствующими на участке наблюдателями.

Отдельное внимание Петерсен обратил на голосование по дополнительным спискам избирателей. Посещение главой миссии БДИПЧ избирательного участка прошло в спокойной обстановке.

Во время визита Петерсена на участке продолжался процесс волеизъявления. К моменту приезда главы мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ свои голоса за кандидатов, по информации избирательной комиссии, отдали более 100 человек.

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