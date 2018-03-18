Половина поступивших в НОМ жалоб на нарушения на выборах являются фейковыми

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Половина сообщений о нарушениях на выборах президента РФ, которые обрабатывает "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), не относится к нарушениям избирательного процесса. Об этом в воскресенье рассказал в разговоре с ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на полях онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

"Половина поступающих сегодня сообщений о нарушениях - это точно фейки, вторая половина у нас проверяется", - сказал он.

Коломойцев пояснил, что фейковые сообщения - это сообщения, которые либо не подтверждаются, либо сообщения, "имеющие право быть, но не относящиеся к избирательному процессу". "То есть плохая дорога к избирательному участку не относится к избирательному процессу", - привел пример федеральный координатор НОМ.

Ранее федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова также рассказала ТАСС, что ряд сообщений о якобы вбросах бюллетеней на избирательных участках на Чукотке, Сахалине, в Иркутской области, Удмуртии и в Санкт-Петербурге не подтвердились.