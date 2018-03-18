Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Половина поступивших в НОМ жалоб на нарушения на выборах являются фейковыми

Политика
18 марта, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев также сообщил, что остальные сообщения находятся на стадии проверки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Половина сообщений о нарушениях на выборах президента РФ, которые обрабатывает "Национальный общественный мониторинг" (НОМ), не относится к нарушениям избирательного процесса. Об этом в воскресенье рассказал в разговоре с ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев на полях онлайн-марафона "Ночь выборов - 2018".

Смотрите также

Выборы президента Российской Федерации. Онлайн

"Половина поступающих сегодня сообщений о нарушениях - это точно фейки, вторая половина у нас проверяется", - сказал он.

Коломойцев пояснил, что фейковые сообщения - это сообщения, которые либо не подтверждаются, либо сообщения, "имеющие право быть, но не относящиеся к избирательному процессу". "То есть плохая дорога к избирательному участку не относится к избирательному процессу", - привел пример федеральный координатор НОМ.

Ранее федеральный координатор НОМ Елена Бабченкова также рассказала ТАСС, что ряд сообщений о якобы вбросах бюллетеней на избирательных участках на Чукотке, Сахалине, в Иркутской области, Удмуртии и в Санкт-Петербурге не подтвердились.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
2
Косачев: провокации на выборах президента РФ в США обернутся против Вашингтона
3
ЦИК: результаты голосования на участке в Люберцах могут аннулировать из-за вброса
4
ЦИК: явка на выборах президента РФ составляет 59,5% к 19:00 мск
5
МВД: с начала избирательной кампании в РФ возбуждено 13 уголовных дел
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Выборы президента РФ завершились на Дальнем Востоке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России завершаются выборы президента. Еще не поздно проголосовать!