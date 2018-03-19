Путин: важно, чтобы разные политсилы РФ руководствовались общенациональными интересами

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Различные политические силы РФ должны руководствоваться не клановыми, а общенациональными интересами. Такое мнение высказал лидирующий кандидат на президентских выборах, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами во время посещения предвыборного штаба.

По его словам, очень важно "объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали". Путин отметил, что перед страной стоят очень сложные задачи и нужно их не только решать в текущем режиме, но и сделать рывок, для чего есть все основания. "И нам очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными [интересами]", - сказал Путин.

Он добавил, что подходы к решению тех или иных проблем могут быть разными. "Но мне бы очень хотелось, чтобы это было искреннее стремление добиться максимального результата в тех условиях, в которых мы живем и находимся", - заметил президент. В связи с этим глава государства также призвал продолжать совместную работу: "И не важно, мы формально находимся в какой-то структуре или нет; важно, чтобы мы понимали, что перед нами - огромные вызовы и мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны". "Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась, и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России", - заключил президент.

Путин поблагодарил доверенных лиц, а также всех избирателей, которые за него проголосовали. "Вижу в этом… в известной степени, хотя бы, признание того, что в непростых условиях удалось сделать за последние годы", - сказал он. Также Путин увидел в результатах голосования "доверие к тому, что мы будем делать вместе" и "надежду, что то, о чем мы говорим, будет сделано".

В завершение беседы с доверенными лицами Путин вместе с ними несколько раз проскандировал: "Россия!".

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% после обработки 60,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.