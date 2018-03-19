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Путин: важно, чтобы разные политсилы РФ руководствовались общенациональными интересами

Политика
19 марта, 0:02 UTC+3 МОСКВА 18, марта. /ТАСС

Глава государства отметил, что перед страной стоят очень сложные задачи и нужно их не только решать, но и сделать рывок

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Различные политические силы РФ должны руководствоваться не клановыми, а общенациональными интересами. Такое мнение высказал лидирующий кандидат на президентских выборах, действующий глава государства Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами во время посещения предвыборного штаба.

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По его словам, очень важно "объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали". Путин отметил, что перед страной стоят очень сложные задачи и нужно их не только решать в текущем режиме, но и сделать рывок, для чего есть все основания. "И нам очень важно, чтобы, когда мы будем это делать, различные политические силы руководствовались не групповыми интересами, не какими-то клановыми, а общенациональными [интересами]", - сказал Путин.

Он добавил, что подходы к решению тех или иных проблем могут быть разными. "Но мне бы очень хотелось, чтобы это было искреннее стремление добиться максимального результата в тех условиях, в которых мы живем и находимся", - заметил президент. В связи с этим глава государства также призвал продолжать совместную работу: "И не важно, мы формально находимся в какой-то структуре или нет; важно, чтобы мы понимали, что перед нами - огромные вызовы и мы должны эти вызовы преодолеть, должны решить задачи страны". "Я бы хотел, чтобы наша команда на ближайшие годы сохранилась, и чтобы мы эффективно работали на благо, на пользу и во имя России", - заключил президент.

Путин поблагодарил доверенных лиц, а также всех избирателей, которые за него проголосовали. "Вижу в этом… в известной степени, хотя бы, признание того, что в непростых условиях удалось сделать за последние годы", - сказал он. Также Путин увидел в результатах голосования "доверие к тому, что мы будем делать вместе" и "надежду, что то, о чем мы говорим, будет сделано".

В завершение беседы с доверенными лицами Путин вместе с ними несколько раз проскандировал: "Россия!".

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,57% после обработки 60,02% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал ЦИК РФ.

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