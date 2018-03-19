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Путин набирает более 70% голосов в регионах Северо-Запада

Политика
19 марта, 0:32 дата обновления: 19 марта, 0:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, марта. /ТАСС

В Санкт-Петербурге после обработки 13% бюллетеней он набрал 76,7% голосов

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Петербурге после подсчета 13% бюллетеней, сообщил журналистам глава городского избиркома Виктор Панкевич на "Ночи выборов", которая проходит в Петербургском региональном информационном центре ТАСС.

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"Сейчас обработан 271 протокол - это порядка 13%. Результаты следующие: Владимир Путин - 76,07%, Павел Грудинин - 8,8%, Владимир Жириновский - 4,25%", - сказал Панкевич.

Он добавил, что, по последним данным, явка составила 64,11%. По словам председателя горизбиркома, в комиссию поступило 119 обращений о нарушениях на выборах, из которых по результатом проверки подтвердилось 12%. Нарушения оперативно устранили, отметил Панкевич.

"Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не обнаружено", - отметил председатель избиркома города.

В Петербурге в воскресенье с 8:00 мск до 20:00 мск работал 1931 избирательный участок, из них 1880 постоянных и 51 временный, в том числе 44 - в медицинских учреждениях, три - на вокзалах и в аэропорту, один - для лиц без определенного места жительства и три - в следственных изоляторах. Всего в Петербурге зарегистрированы 3,519 млн избирателей.

Другие субъекты Северо-Запада

Владимир Путин лидирует и в других субъектах Северо-Западного федерального округа после обработки первых протоколов участковых избирательных комиссий. Ему отдали свои голоса более 70% избирателей, рассказали ТАСС в региональных избиркомах.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ТАСС, что в регионе проголосовало порядка 67% избирателей, первые подсчеты говорят о том, что действующий президент получил поддержку 80% избирателей Ленобласти.

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"У нас обработано порядка 20% бюллетеней, мы видим, что за Владимира Путина проголосовало порядка 80% избирателей. То есть у нас и высокая явка, и высокий процент за действующего президента Российской Федерации", - сказал Дрозденко.

В Калининградской области, где избирательные участки закрылись позже всего в стране - в 21:00 мск, обработали 10,4% протоколов. Владимир Путин лидирует с итогами 76,78%. За Павла Грудинина отдали голоса 9,97% избирателей, за Владимира Жириновского - 6,34%, на четвертом месте Ксения Собчак с 2,32%. У Григория Явлинского - 1,29%, у Бориса Титова - 0,91%, Сергей Бабурин набирает 0,70% у Максима Сурайкина - 0,65%, сообщили в областной избирательной комиссии.

В Вологодской области по итогам обработки 40,3% протоколов Владимир Путина набрал 72,99% голосов избирателей, сообщили ТАСС в областном избиркоме. Павел Грудинин получил 12,7%, Владимир Жириновский - 9,2%, Ксения Собчак - 1,74%, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин, Максим Сурайкин, Борис Титов - менее 1%. "Предварительно итоговая явка составила 66,71%", - отметили в избиркоме Вологодской области.

Более 28% протоколов обработано избирательной комиссией Псковской области. Там также первое место занимает Владимир Путин с 74,97% голосов. Второе место занимает Павел Грудинин - 11,42%, третье место у Владимира Жириновского - 6,8%, четвертое - у Григория Явлинского с 1,91% голосов. Далее идут Ксения Собчак - 1,66%, Сергей Бабурин - 0,86%, Максим Сурайкин - 0,8%, Борис Титов - 0,79%.

Около трети протоколов обработали в Новгородской области, рассказала председатель регионального избиркома Татьяна Лебедева.

"Лидирует у нас Путин Владимир Владимирович, почти 74% отдано за него. На втором месте Павле Грудинин - 12% голосов, на третьем - Жириновский - 8,22%, четвертое место Собчак Ксения - 1,51%", - сказала Лебедева. По ее словам, кандидаты Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин и Борис Титов пока получили менее процента голосов в регионе.

Предварительные итоги в арктических регионах

В Архангельской области избирком озвучил первые результаты голосования после обработки 31,54% протоколов. За Владимира Путина проголосовало 76,01% избирателей. За Павла Грудинина отдали голоса 9,1% избирателей, за Владимира Жириновского 8,42%, на четвертом месте Ксения Собчак с 1,94%. У Григория Явлинского 1,18%, у Бориса Титова 0,91%, у Сергея Бабурина 0,81%, у Максима Сурайкина 0,71%.

Иностранный наблюдатель из Польши Рышард Квятковский отметил, что выборы в Архангельске проходили "прозрачно, как те ящики, для голосования, установленные на участках". "Нарушений не видел, камеры наблюдения, было сделано все, чтобы население могло принять участие в выборах", - сказал Квятковский.

В Мурманской области после обработки почти половины протоколов Владимир Путин набирает свыше 76% голосов. На втором месте Павел Грудинин с 8,84%, на третьем - Владимир Жириновский с 8,08%. У Ксении Собчак - 2,42%, у Григория Явлинского - 1,19%, у Бориса Титова - 0,92%, у Сергея Бабурина - 0,73% и у Максима Сурайкина - 0,69%. Явка в Мурманской области на 18:00 мск составила 60,2%.

"На участках с самого утра было многолюдно. Избиратели живо интересовались происходящим, подходили к информационным материалам, читали их", - отметил председатель областного избиркома Антон Богомолов.

В Ненецком округе обработано 66% протоколов. Лидирует Владимир Путин с 77,88% голосов, у Владимира Жириновского - 9,05%, у Павла Грудинина - 8,94%, Ксения Собчак на четвертом месте с 1,44%, у Максима Сурайкина и Бориса Титова по 0,49%, у Сергея Бабурина 0,46%, у Григория Явлинского 0,36%.

В Карелии обработали первые 6,17% протоколов участковых избирательных комиссий, Владимир Путин набрал 71,29% голосов, Павел Грудинин - 12,33%, Владимир Жириновский - 7,39%, Ксения Собчак получила 2,79% голосов, Григорий Явлинский - 2,18%, Борис Титов - 1,25%, Сергей Бабурин - 0,77%, Максим Сурайкин - 0,59%. "Голосование в республике прошло организованно и спокойно", - сказал председатель карельского избиркома Алексей Бахилин.

В Республике Коми Владимир Путин лидирует с 72,67% голосов после обработки 9,24% протоколов. Второе место разделили кандидат от КПРФ Павел Грудинин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у них по 10,61% голосов. Ксению Собчак поддержали 1,85% избирателей, Григория Явлинского - 0,93%, Сергея Бабурина и Бориса Титова - 0,79%, Максима Сурайкина - 0,77% проголосовавших, сообщили в региональном избиркоме.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
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