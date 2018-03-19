Наблюдатель: голосование в посольстве РФ в Вашингтоне проходит без нареканий

ВАШИНГТОН, 19 марта. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Голосование на выборах президента России в посольстве РФ в Вашингтоне проходит без каких-либо нареканий и жалоб. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил наблюдатель от штаба кандидата Ксении Собчак (выдвинута от партии "Гражданская инициатива") Андрей Сарафанов. Он также наблюдал за выборами в Госдуму в 2016 году.

"Впечатления нормальные. Все хорошо, все гладко, все чисто. Члены избирательной комиссии очень вежливы, корректны, предупредительны, обо всем ставят в известность", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что за время работы избирательного участка в российской дипмиссии инцидентов не возникло.

"Ощущения, что [явка] раза в два [выше, чем в минувшем году на парламентских выборах]. В полтора точно", - продолжил Сарафанов. По его словам, избиратели "просто идут и идут". Он добавил, что пришедшие голосовать люди по состоянию на 16:00 (23:00 мск) "никаких нареканий" не высказывали, жалоб не поступало.

К вечеру обе урны для бюллетеней практически заполнились, основной поток избирателей пришелся на первую половину дня, когда у столов регистрации было крайне многолюдно. Как сообщил ранее ТАСС руководитель пресс-службы посольства Николай Лахонин, к 16:00 по местному времени в вашингтонском консульском округе проголосовали 1 тыс. 150 человек.

Для проведения голосования на территории США 18 марта организованы избирательные участки в помещениях четырех российских загранучреждений - в посольстве в Вашингтоне, генконсульствах в Нью-Йорке, Сиэтле (штат Вашингтон) и Хьюстоне (штат Техас).