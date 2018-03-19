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ЦИК: за Путина на выборах президента проголосовали 55 млн человек

Политика
19 марта, 4:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Это данные по итогам обработки 98,59% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий

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© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Более 55 млн граждан РФ отдали свои голоса на выборах президента России за лидера страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.

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По итогам обработки 98,59% итоговых протоколов УИК за Владимира Путина проголосовали 55 млн 13 тыс. 955 человек.

Результат действующего президента на этих выборов стал рекордным. В 2000 году он получил 52,94%, (39,74 млн человек); в 2004 году он набрал 71,31% (49,563 млн избирателей). На выборах в 2012 году Владимира Путина поддержали 45,602 млн россиян (63,60%).

Путин принимает участие в президентских выборах в четвертый раз.

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