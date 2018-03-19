Грудинин на выборах 18 марта показал худший результат КПРФ на президентских кампаниях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат КПРФ Павел Грудинин на выборах президента РФ 18 марта показал худший результат за все время участия партии в избирательных кампаниях такого уровня.

По данным на 6:00 мск, в целом по России после обработки 99% протоколов действующий президент Владимир Путин, баллотировавшийся в порядке самовыдвижения, побеждает с рекордными 76,65% голосов. На втором месте идет кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов, на третьем месте - кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%.

Как голосовали за коммунистов

КПРФ участвовала во всех президентских избирательных кампаниях, начиная с 1996 года, во всех выборах, за исключением 2004 года, от партии выдвигался ее лидер Геннадий Зюганов. Выборы 1996 года прошли в два тура, во втором Зюганов конкурировал с Борисом Ельциным, занимавшим тогда пост президента РФ, и получил 40,31% (против 53,82% у Ельцина).

Все последующие президентские кампании проходили в один тур, представители КПРФ всегда занимали по их итогам вторые места. В 2000 году Зюганов проиграл Путину, получив 29,21% (Путин - 52,94%), в 2004 году на выборах баллотировался коммунист Николай Харитонов - он набрал 13,69% (Путин - 71,31%). В 2008 году Зюганов вновь принимал участие в выборах и заручился по их итогам поддержкой 17,72% избирателей, уступив Дмитрию Медведеву (70,28%). Наконец, в 2012 году лидер КПРФ набрал 17,18%, президентом РФ был избран Владимир Путин (63,6%).

Таким образом, динамика результатов свидетельствует, что, за исключением выборов 2004 года, от кампании к кампании результат кандидата-коммуниста на президентских выборах снижался. И самый низкий был зафиксирован по итогам прошедшего накануне голосования, на которое КПРФ впервые выдвинула беспартийного - бизнесмена Грудинина.

Где-то посередине

Что касается другой старейшей российской партии - ЛДПР, то она участвовала в президентских выборах с 1991 года, не поднимаясь выше третьего места.

По итогам первой кампании лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал третьим с 7,81% после Ельцина и Николая Рыжкова. В 1996 году Жириновский вновь участвовал в выборах, на которых набрал 5,7% (пятое место из десяти кандидатов). На выборах 2000 года за Жириновского отдали голоса 2,7% избирателей, и он занял снова пятое место, но уже среди 11 кандидатов.

В 2004 году Жириновский в выборах не участвовал, выставив вместо себя своего бывшего телохранителя Олега Малышкина, который завершил кампанию с 2% голосов.

В 2008 году лидер ЛДПР вновь включился в избирательную кампанию и занял на ней третье место (9,35%) из четырех кандидатов, уступив Медведеву и Зюганову. По итогам предыдущей кампании Жириновский стал четвертым с 6,22%, пропустив вперед Путина, Зюганова и предпринимателя Михаила Прохорова, баллотировавшегося в порядке самовыдвижения.

Результат "Яблока"

Другой старожил российской политики - один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский - участвовал в президентских кампаниях четырежды, трижды принимал участие непосредственно в выборах. Прошедшее накануне голосование также продемонстрировало самый низкий за эту электоральную историю рейтинг кандидата.

Впервые Явлинский баллотировался на пост главы государства в 1996 году, тогда он занял четвертое место с 7,34% голосов. Четырьмя годами позже он набрал 5,8% (третье место).

Затем 12 лет он не участвовал в президентских кампаниях, но, выдвинувшись на выборы 2012 года, не смог дойти до финиша, поскольку не прошел регистрацию в качестве кандидата из-за большого брака в подписных листах.

После обработки 99% протоколов по итогам выборов 18 марта 2018 года Явлинский получает всего 1,04%, уступая Путину, Грудинину, Жириновскому и кандидату партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак.