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Грудинин на встрече с Путиным предложит свой путь выхода страны из кризиса

Политика
19 марта, 14:51 дата обновления: 19 марта, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Кандидат в президенты от КПРФ также признал победу действующего главы государства

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин на предстоящей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным представит свое видение выхода страны из кризиса.

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"Что касается тем [на встрече с президентом]. Выборы - это мероприятие, которое поможет найти пути выходы из кризиса. Мы предложили [свой путь] и считаем что, он единственно правильный. Я обязательно подниму эту тему", - заявил он в понедельник журналистам.

Грудинин не смог участвовать до конца в пресс-конференции КПРФ, проводимой по итогам выборов. Он уехал на встречу с президентом.

В понедельник Владимир Путин проведет встречу с участвовавшими в выборах президента кандидатами.

Оценка выборов

Грудинин признал победу на выборах Владимира Путина. При этом он заявил, что выборы президента прошли вразрез с мировыми стандартами.

"Я убежден, что нынешний президент победил, что это победа была, но это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам", - сказал он в понедельник на пресс-конференции.

В целом, оценивая прошедшую выборную кампанию, Грудинин отметил, что "никто не обещал, что будет легко". "Готовы и дальше проходить через тернии к звездам, потому что люди работали на благо КПРФ и народно-патриотических сил и идей, прописанных в нашей программе "20 шагов", - заявил он.

Отвечая на вопрос о планах на будущее, Грудинин сообщил, что, как и полагается, завтра "поедет на работу" в Совхоз имени Ленина, директором которого он является.

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Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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