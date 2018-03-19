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Путин проводит встречу с кандидатами и доверенными лицами. Видеотрансляция

Политика
19 марта, 16:13 UTC+3

Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, президент намерен поддерживать с ними диалог

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly/YouTube

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с кандидатами, которые баллотировались на выборах главы государства.

СПЕЦПРОЕКТ

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Биографии кандидатов и часто задаваемые вопросы — в спецпроекте ТАСС

Как ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин намерен поддерживать с ними диалог.  

После обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий по выборам президента РФ действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,66% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,8% голосов. На третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак заняла четвертое место и получила до 1,67 % голосов избирателей. За ней следуют Григорий Явлинский ("Яблоко") с 1,04%, Борис Титов (Партия роста) с 0,76%, Максим Сурайкин ("Коммунисты России") с 0,68%, Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") с 0,65% голосов. За каждого из них свои голоса отдали менее 1 млн человек.

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