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МИД РФ призывает осудить репрессивную политику Украины в отношении СМИ

Политика
19 марта, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что украинские медиаработники пользуются в России "полной профессиональной свободой действий"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва призывает международное сообщество осудить репрессивную политику Киева в отношении СМИ. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с выдворением с Украины журналистки телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими". "Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка провокационных материалов, искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету", - обратили внимание в министерстве.

"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, - констатировали в МИД РФ. - С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия".

В МИД РФ особо подчеркнули, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине".

"Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", - заявили в МИД РФ.

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