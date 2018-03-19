МИД РФ призывает осудить репрессивную политику Украины в отношении СМИ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Москва призывает международное сообщество осудить репрессивную политику Киева в отношении СМИ. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с выдворением с Украины журналистки телеканала "Россия-24" Натальи Гончаровой.

17 марта Служба безопасности Украины сообщила, что депортировала Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими". "Предлогом для этого возмутительного акта стала якобы подготовка провокационных материалов, искажавших образ Украины и наносивших ущерб ее международному авторитету", - обратили внимание в министерстве.

"В действительности именно такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, - констатировали в МИД РФ. - С подачи Киева в 21 веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия".

В МИД РФ особо подчеркнули, что украинские СМИ пользуются в России "полной профессиональной свободой действий, и мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине".

"Призываем международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации", - заявили в МИД РФ.