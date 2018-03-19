В понедельник на сайт НОМ началась очередная масштабная DDoS-атака

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Федеральный координатор сети общественных наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) Роман Коломойцев заявил в понедельник, что на сайт НОМ, где можно отследить актуальную информацию по нарушениям на прошедших 18 марта президентских выборах, началась масштабная DDoS-атака.

"Прямо сейчас на наш портал, как сообщает наш технический координатор, началась масштабная DDoS-атака", - сказал Коломойцев ТАСС. По его словам, мощность DDoS-атаки составляет до 9 Гб/с.

"Основные IP-адреса, откуда идут атаки, находятся в Швеции, Нидерландах и Эстонии", - отметил Коломойцев.

В феврале 2018 года и за сутки до дня голосования на выборах президента сайт НОМ подвергся хакерским атакам, которые происходили с территории Швеции и Нидерландов.

НОМ является крупнейшей в России сетью независимых наблюдателей, работа которой направлена на формирование качественно новой инфраструктуры для обеспечения честных и прозрачных выборов.

Выборы главы государства прошли в России в минувшее воскресенье. По последним данным ЦИК, действующий президент Владимир Путин набирает 76,66% голосов, а явка составила 67,74%.