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В НОМ заявили, что в день выборов "работала фабрика фейков"

Политика
19 марта, 16:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

"Национальный общественный мониторинг" признал недостоверными более тысячи сообщений о возможных нарушениях

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сеть независимых наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) получила в день голосования более 1,7 тыс. сообщений о возможных нарушениях, из которых подтвердилось около 750, что говорит о том, что "работала фабрика фейков". Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

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"Всего на нашу карту сообщений за все время мониторинга поступило 2734 сообщения о возможных нарушениях, из них 1710 сообщений пришли в день голосования. Всего фейковыми сообщениями, которые не подтвердились или не относятся к избирательному процессу, мы признали 1001 сообщение на данный момент, цифры постоянно меняются. Из них в день голосования мы признали 743 сообщения как фейковые", - сказал Коломойцев.

"Фактически фабрика фейков была создана, которая заполняла все информационное поле", - добавил он. Коломойцев подчеркнул, что в подобных сообщениях, например, говорилось о нарушениях на несуществующих участках.

"За этим количеством фейковых сообщений исчезает количество нарушений, с которыми нужно работать", - добавил он. По его словам, также были зафиксированы и реальные нарушения, однако они были несистемными и точечными, и многие из них были оперативно устранены.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Явка составила 67,49%.

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