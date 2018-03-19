Эксперты: высокая явка в ЦФО объясняется внешними вызовами и удобством голосования

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) продемонстрировали высокую явку на президентских выборах 18 марта из-за существующих внешних угроз и созданных условий для голосования. Такое мнение выразили в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее сообщалось, что явка избирателей в регионах ЦФО варьируется от 57% до 79%, практически повсеместно превышая значения 2012 года. Один из самых высоких показателей по стране зафиксирован в Брянской области - 79,87%.

"Это связано с тем, что приграничный с Украиной регион (Брянская область - прим. ТАСС) острее прочих отреагировал на ряд внешнеполитических вызовов. Почти у каждого жителя региона есть знакомые или родственники на Украине, связи существовали веками и были разорваны в течение нескольких лет. Потому люди и шли активно на выборы, чтобы выразить поддержку курсу стабильности, созидания, а не дальнейшей разобщенности", - рассказал ТАСС кандидат юридических наук, преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Александр Кусько.

На активность избирателей, по мнению экспертов, повлияли также условия, созданные для голосования, в том числе, по месту нахождения. Кроме того, отмечается прозрачность выборов и отсутствие серьезных нарушений.

"У нас было много иностранных наблюдателей, в том числе генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, а также из европейских стран, ОБСЕ. Они проехали по участкам, посмотрели на ход и организацию голосования и не зафиксировали каких-либо проблемных моментов, не отметили никаких нарушений", - рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам политолога Владимира Слатинова, в Орловской области высокая явка избирателей, которая составила 72,17%, объясняется тем, что в регионе "работала политическая структура, которая поддерживала Владимира Путина, другие политические силы". "Ну и коммунисты мобилизовали свой электорат в пользу Грудинина (кандидата от КПРФ Павла Грудинина - прим. ТАСС)", - сказал он.

Оценка голосов избирателей

В некоторых субъектах ЦФО, кроме явки, от 2012 года отличаются и результаты голосования.

По предварительным данным региональных избиркомов, действующий президент России Владимир Путин больше всего голосов набрал в Брянской, Тамбовской и Курской областях - более 81%. Павел Грудинин (КПРФ) - от 8,77% в Брянской области до 16,18% в Костромской. За Владимира Жириновского (ЛДПР) активнее всего голосовали в Костромской области - 9,26%, Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") - в Ярославской области (2,37%). Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - в среднем набрали менее 1%.

По словам Слатинова, результаты голосования в Орловской области схожи с усредненными данными по стране, с той лишь разницей, что кандидат от КПРФ Грудинин набрал 12,18%, шесть лет назад претенденту на пост президента Геннадию Зюганову от КПРФ голоса отдали 29,09% жителей региона.

"Если посмотреть результаты Грудинина в других черноземных регионах (Курской, Белгородской, Липецкой областях - прим. ТАСС), то Грудинин [в Орловской области] набрал все-таки чуть побольше. И это означает, что в каком- то смысле… [Андрей] Клычков, который является представителем КПРФ, врио губернатора Орловской области, свою задачу выполнил - показал, что результат Грудинина выше, чем в среднем по Черноземью", - отметил Слатинов.

По мнению самого Клычкова, сравнивать результаты избирательных кампаний разных кандидатов некорректно. "Что касается результатов Павла Николаевича Грудинина, то их некорректно сравнивать с результатом, который получил в регионе в 2012 году Геннадий Андреевич Зюганов - человек, родной для Орловщины, посвятивший региону почти всю жизнь", - рассказал ТАСС губернатор.

В целом, отмечают эксперты, голосование в регионах ЦФО прошло без серьезных нарушений. "Тульская область уверенно проголосовала за Владимира Владимировича Путина, абсолютное большинство жителей региона оказали доверие президенту. Люди в области голосовали очень активно, многие шли на участки целыми семьями, голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений, на участках был полный порядок и взаимоуважение - ровно такую задачу мы перед собой ставили", - сообщил ТАСС губернатор Тульской области Алексей Дюмин.