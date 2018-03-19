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Эксперты: высокая явка в ЦФО объясняется внешними вызовами и удобством голосования

Политика
19 марта, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что явка избирателей в регионах ЦФО варьируется от 57% до 79%

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) продемонстрировали высокую явку на президентских выборах 18 марта из-за существующих внешних угроз и созданных условий для голосования. Такое мнение выразили в понедельник опрошенные ТАСС эксперты.

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Ранее сообщалось, что явка избирателей в регионах ЦФО варьируется от 57% до 79%, практически повсеместно превышая значения 2012 года. Один из самых высоких показателей по стране зафиксирован в Брянской области - 79,87%.

"Это связано с тем, что приграничный с Украиной регион (Брянская область - прим. ТАСС) острее прочих отреагировал на ряд внешнеполитических вызовов. Почти у каждого жителя региона есть знакомые или родственники на Украине, связи существовали веками и были разорваны в течение нескольких лет. Потому люди и шли активно на выборы, чтобы выразить поддержку курсу стабильности, созидания, а не дальнейшей разобщенности", - рассказал ТАСС кандидат юридических наук, преподаватель кафедры общеправовых дисциплин Александр Кусько.

На активность избирателей, по мнению экспертов, повлияли также условия, созданные для голосования, в том числе, по месту нахождения. Кроме того, отмечается прозрачность выборов и отсутствие серьезных нарушений.

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"У нас было много иностранных наблюдателей, в том числе генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов, а также из европейских стран, ОБСЕ. Они проехали по участкам, посмотрели на ход и организацию голосования и не зафиксировали каких-либо проблемных моментов, не отметили никаких нарушений", - рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

По словам политолога Владимира Слатинова, в Орловской области высокая явка избирателей, которая составила 72,17%, объясняется тем, что в регионе "работала политическая структура, которая поддерживала Владимира Путина, другие политические силы". "Ну и коммунисты мобилизовали свой электорат в пользу Грудинина (кандидата от КПРФ Павла Грудинина - прим. ТАСС)", - сказал он.

Оценка голосов избирателей

В некоторых субъектах ЦФО, кроме явки, от 2012 года отличаются и результаты голосования.

По предварительным данным региональных избиркомов, действующий президент России Владимир Путин больше всего голосов набрал в Брянской, Тамбовской и Курской областях - более 81%. Павел Грудинин (КПРФ) - от 8,77% в Брянской области до 16,18% в Костромской. За Владимира Жириновского (ЛДПР) активнее всего голосовали в Костромской области - 9,26%, Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") - в Ярославской области (2,37%). Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз") - в среднем набрали менее 1%.

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По словам Слатинова, результаты голосования в Орловской области схожи с усредненными данными по стране, с той лишь разницей, что кандидат от КПРФ Грудинин набрал 12,18%, шесть лет назад претенденту на пост президента Геннадию Зюганову от КПРФ голоса отдали 29,09% жителей региона.

"Если посмотреть результаты Грудинина в других черноземных регионах (Курской, Белгородской, Липецкой областях - прим. ТАСС), то Грудинин [в Орловской области] набрал все-таки чуть побольше. И это означает, что в каком- то смысле… [Андрей] Клычков, который является представителем КПРФ, врио губернатора Орловской области, свою задачу выполнил - показал, что результат Грудинина выше, чем в среднем по Черноземью", - отметил Слатинов.

По мнению самого Клычкова, сравнивать результаты избирательных кампаний разных кандидатов некорректно. "Что касается результатов Павла Николаевича Грудинина, то их некорректно сравнивать с результатом, который получил в регионе в 2012 году Геннадий Андреевич Зюганов - человек, родной для Орловщины, посвятивший региону почти всю жизнь", - рассказал ТАСС губернатор.

В целом, отмечают эксперты, голосование в регионах ЦФО прошло без серьезных нарушений. "Тульская область уверенно проголосовала за Владимира Владимировича Путина, абсолютное большинство жителей региона оказали доверие президенту. Люди в области голосовали очень активно, многие шли на участки целыми семьями, голосование прошло четко, спокойно, в рамках закона, без нарушений, на участках был полный порядок и взаимоуважение - ровно такую задачу мы перед собой ставили", - сообщил ТАСС губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Дюмин, Алексей Геннадьевич Грудинин, Павел Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Зюганов, Геннадий Андреевич Любимов, Николай Викторович Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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