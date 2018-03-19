Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном обратил внимание на бездоказательный характер обвинений в адрес России по так называемому делу Скрипаля. "[В разговоре двух лидеров] затронут также инцидент в Солсбери, - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. - С российской стороны обращено внимание на бездоказательный характер выдвинутых в адрес России обвинений, подтверждена готовность к проведению совместных расследований случившегося".

"Обстоятельно обсуждены вопросы сирийского урегулирования в контексте выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 2401 и кризисная ситуация на Украине с учетом важности реализации "минских договоренностей", - добавили в Кремле.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон поздравил Путина с победой на президентских выборах и высказался в пользу продолжения совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-французского сотрудничества, в частности, между гражданскими обществами в рамках "Трианонского диалога". "Условлено продолжить обмен мнениями на различных уровнях по поднятым в беседе вопросам", - отметили в пресс-службе.

4 марта осужденный в РФ за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери - городе, расположенном в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. 17 марта в ответ на британские меры в отношении России МИД РФ сообщил, что Москва объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".