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На встрече Путина с кандидатами на пост президента обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Политика
19 марта, 19:17 дата обновления: 19 марта, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Борис Титов отметил, что на встрече Путин не обсуждал состав нового правительства или своего возможного преемника

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ситуация в Сирии и на Украине обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с кандидатами на этот пост.

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"Обсуждалась и Сирия, обсуждалась и Украина и многие, многие вопросы. Мы пытались найти общую точку зрения и понять точку зрения президента", - сказал журналистам один из кандидатов в президенты РФ, бизнес-омбудсмен Борис Титов по итогам встречи.

По его словам, было очень содержательным выступление одного из кандидатов в президенты Григория Явлинского по экономике, политике и другим вопросам.

"Разговор шел о стране, разговор шел о выборах, об избирательной системе. Разговор шел о тех людях, которые, считай, подвергаются незаконному уголовному преследованию. Многие ставили вопрос о разных фамилиях", - сказал он.

Титов добавил, что на встрече Путин не обсуждал состав нового правительства и своего возможного преемника.

"Как ни странно, такой вопрос не обсуждался", - ответил Титов журналистам, которые поинтересовались, поднимал ли кто-либо из участников встречи вопрос о возможном преемнике Путина.

На вопрос о том, обсуждал ли глава государства состав нового кабинета министров с участниками встречи, Титов также ответил отрицательно.

"Кадровая политика президента Путина, она идет без моего участия. Поэтому я не могу сейчас комментировать. Разговор шел о стране, о выборах, об избирательной системе", - сказал Титов.

Он отметил, что поднималась тема уголовного преследования некоторых лиц, которые считают, что претензии к ним не обоснованы.

Встреча Путина с кандидатами в президенты продолжалась более двух часов.

Ранее глава государства заявил, что об изменениях в составе правительства будет объявлено после инаугурации.

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