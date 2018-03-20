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МВД РФ: инцидент со Скрипалем не повлияет на отношения с британскими коллегами

Политика
20 марта, 14:47 UTC+3

Ранее взаимодействие между правоохранительными органами двух стран осуществлялось на низком уровне, сказал замминистра внутренних дел России Игорь Зубов

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ситуация, сложившаяся после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, не окажет влияния на взаимоотношения МВД России с коллегами из Великобритании. Об этом сообщил замглавы МВД России Игорь Зубов, выступая в Госдуме.

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"У нас взаимодействие с правоохранительными органами Британии и ранее осуществлялось на крайне низком уровне по линии официальных международных организаций, таких, например, как Интерпол. Поэтому ни каких-то претензий к ним, ни каких-то ожиданий в этой связи для нас нет. Для нас ничего не изменится вообще", - сказал Зубов журналистам во вторник.

При этом он подчеркнул, что "если со стороны британских органов будут к МВД РФ какие-то запросы, какие-то поручения в рамках международных норм, министерство все будет выполнять в соответствии со своими обязательствами: никаких ограничений или предвзятого отношения не будет".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок, а также закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

Высылаемые из Лондона 23 российских дипломата покинули утром во вторник здание посольства РФ.

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