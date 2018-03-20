Высылаемые из Британии дипломаты прибыли в лондонский аэропорт для вылета в РФ

ЛОНДОН, 20 марта. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Высылаемые из Лондона 23 российских дипломата прибыли во вторник в британский аэропорт Станстед, откуда позднее их должен вернуть на родину направленный из Москвы спецборт. Об этом сообщает корреспондент ТАСС, который сопровождал дипломатов по пути в аэропорт.

Вместе с членами семей Великобританию покидают около 80 человек. Для их перевозки в аэропорт, расположенный на севере британской столицы, были выделены более 10 автомобилей, которые отправились утром от здания диппредставительства на западе Лондона.

Высылка дипломатов стала результатом серьезного дипломатического скандала в отношениях между Москвой и Лондоном на почве отравления 4 марта в английском Солсбери осужденного за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Несмотря на это, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. На сборы сотрудникам дипломатической миссии была дана неделя.

В ответ на действия Лондона российский МИД объявил 17 марта персонами нон грата 23 британских дипломатов, предписав им покинуть РФ в недельный срок.