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Совфед призовет ООН и ОБСЕ осудить Киев за недопуск россиян на голосование

Политика
20 марта, 15:06 дата обновления: 20 марта, 15:29 UTC+3

По словам главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, верхняя палата может рассмотреть проект соответствующего заявления 21 марта

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет Федерации призовет Организацию Объединенных Наций (ООН), международные парламентские объединения и парламенты стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудить действия официального Киева, не допустившего граждан России на избирательные участки на территории Украины для голосования на выборах президента РФ. Об этом говорится в проекте заявления Совфеда, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, парламентскую ассамблею ОБСЕ и парламенты государств - участников ОБСЕ осудить действия властей Украины, нарушающие избирательные права граждан Российской Федерации и общепризнанные нормы и принципы международного права", - говорится в проекте заявления.

Члены Совета Федерации также рассчитывают, что в докладах международных наблюдателей будет отражен факт срыва на территории Украины голосования на выборах президента РФ. "Палата ожидает, что международные миссии по наблюдению за выборами президента РФ, готовящие оценки прошедших 18 марта выборов, учтут и отметят фактический срыв во вине украинских властей их проведение на территории дипломатического представительства и консульских учреждений РФ на Украине", - говорится в проекте заявления.

Как отмечается в документе, Совет Федерации глубоко возмущен действиями украинских властей, не обеспечивших гражданам России доступ на избирательные участки, открытые на территориях дипломатических представительств и консульских учреждений РФ на Украине. Как говорится в проекте, такие действия властей Украины являются грубейшим нарушением Киевом его обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года, "а также попранием избирательных прав граждан Российской Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в том числе в Уставе ООН, Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года".

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщал, что верхняя палата может уже 21 марта на пленарном заседании рассмотреть проект заявления.

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