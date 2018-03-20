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Рябков: Лондон хочет использовать ОЗХО для подкрепления своих обвинений против РФ

Политика
20 марта, 15:48 дата обновления: 20 марта, 16:38 UTC+3

Замглавы МИД РФ также напомнил, что Москва ждет от британских властей подробную информацию об отравлении экс-полковника ГРУ

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Великобритания хочет использовать Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) для подкрепления обвинений против России по делу об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Лондона. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Смысл того, что происходит вокруг этого вопроса с точки зрения работы ОЗХО и принимаемых наших усилий в этой организации, состоит в том, что для нас совершенно очевидно стремление Великобритании и союзных с ней стран использовать возможности Секретариата ОЗХО для подкрепления своих абсолютно из ряда вон выходящих и не имеющих аналогов в современной международной практике обвинений в адрес России", - сказал Рябков.

"На территории Великобритании случилось несчастье с гражданкой РФ (дочь Скрипаля), судьба которой для нас неизвестна. Мы не знаем, в каком она состоянии, что с ней произошло, - отметил высокопоставленный дипломат. - В равной степени столь же открытый вопрос относительно ее отца Сергея Скрипаля".

По его словам, Лондон вместо того, чтобы "предоставить РФ полные сведения, о каком [отравляющем] веществе идет речь, дать его образец, пройти по пути двустороннего взаимодействия, согласно предписаниям 9-й статьи Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО), выбрал иной путь". "Великобритания через Секретариат ОЗХО запросила к себе экспертов этой организации, - сказал замглавы МИД РФ. - Теперь, видимо, усиленно ведет обработку этих экспертов с тем, чтобы они в полном объеме сертифицировали уже заранее сформулированный вывод в подкрепление всех тех крайне безответственных обвинений, которые в последние дни мы слышим в свой адрес".

При этом Россия настаивает на скорейших объяснениях от британских властей по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы ожидаем скорейших объяснений от Лондона о том, что произошло и как они собираются выбраться из этой ситуации", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Это все не что иное, как масштабнейшая многослойная провокационная акция, которая используется с задействованием целой серии недозволенных приемов, - продолжил замглавы МИД РФ. - Что бы ни говорили официальные лица Великобритании, именно они должны объясняться перед нами, а не мы перед ними".

Он также отметил, что реакция Чехии и Швеции на отравление в Солсбери не отменяет факта, что эти страны располагают возможностями для разработки веществ типа "Новичок".

"Не случайно РФ говорила о том, что возможностями для работы с такими веществами располагают, помимо Великобритании, также США, Швеция, Чехия. Нам известно о том, насколько бурную реакцию наши заявления об этом вызывают в указанных странах, - сказал высокопоставленный дипломат. - Но буря как реакция никоим образом не отрицает того факта, что именно эти страны, насколько мы знаем, располагают возможностью заниматься такими исследованиями, разработать такого рода вещи и их синтезировать".

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