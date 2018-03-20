Рябков: реакция Чехии и Швеции не отменяет их способность создавать вещества "Новичок"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реакция Чехии и Швеции не отменяет факта, что они располагают возможностями для разработки веществ типа "Новичок", использованного при отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. Об этом во вторник журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

"Неслучайно РФ говорила о том, что возможностями для работы с такими веществами располагают, помимо Великобритании, также США, Швеция, Чехия. Нам известно о том, насколько бурную реакцию наши заявления об этом вызывают в указанных странах, - сказал высокопоставленный дипломат. - Но буря как реакция никоим образом не отрицает того факта, что именно эти страны, насколько мы знаем, располагают возможностью заниматься такими исследованиями, разработать такого рода вещи и их синтезировать".

Он призвал обратиться к открытым источникам касательно химического оружия, которые есть в интернете. "Ссылки легко найти в выступлении постоянного представителя Российской Федерации при ООН [Василия Небензи]. Посмотрев в тексте и пройдя по ссылке, вы увидите, кто, где, когда и почему мог этим заниматься", - добавил замглавы МИД.

Он также обратил внимание на тот факт, что для тщательного изучения вещества, использованного при отравлении Скрипалей, необходимо иметь образец для сравнения. "В какую бы сертифицированную лабораторию ОЗХО [Организация по запрещению химоружия] это вещество не было передано, мы считаем, что эта лаборатория в состоянии определить, применялся ли химический агент, к какому классу боевых отравляющихся веществ он относится или что-то другое. Но для того, чтобы рассуждать о типе или конкретном виде такого вещества, англичане должны иметь образец для сравнения", - подчеркнул Рябков.

Он также напомнил, что Россия изначально заявила об открытости к двустороннему сотрудничеству в формате ОЗХО и готова содействовать расследованию.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings ("Молтингс") в Солсбери в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, заявив, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" советского производства, но каких-либо доказательств не представили. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Лондон действовать в соответствии с требованиями ОЗХО.

14 марта исполняющий обязанности постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен сообщил, что его страна попросила ОЗХО проверить свои выводы по инциденту с отравлением Скрипаля и его дочери. На следующий день глава Форин оффиса Борис Джонсон заявил в интервью Би-би-си, что Лондон предоставит ОЗХО для проведения оценки образцы вещества, использованного при отравлении. При этом Москве, несмотря на ее запрос, образцы переданы не будут, сообщила радиостанция Эл-би-си: "Глава МИД заявил Эл-би-си, что Великобритания не собирается посылать образец нервно- паралитического вещества в Россию, как ранее было запрошено". По ее сообщению, Джонсон обосновал это тем, что международные инстанции будут "более беспристрастным судьей".

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "Новичка" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". "Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.

Министры обороны и иностранных дел Чехии Карла Шлехтова и Мартин Стропницкий позже заявили, что, по их мнению, заявление о чешском происхождении нервно-паралитического вещества "Новичок" ничем не подкреплено. Глава МИД Швеции Маргот Валльстрём также отвергла заявление Захаровой о шведском происхождении данного вещества.