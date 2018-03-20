Посол РФ: Москва не видит со стороны Великобритании сотрудничества по делу Скрипаля

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Москва не видит со стороны Лондона никаких сигналов о сотрудничестве по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Ничего не изменилось, - сказал он. - Мы не видим никакого сотрудничества".

"Британцы занимаются в основном жесткими обвинениями в наш адрес", - добавил дипломат.

Яковенко также указал на вышедшую во вторник статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, где он подверг критике прошедшие в России 18 марта президентские выборы. По словам Яковенко, "для министра писать такие статьи по меньшей мере удивительно". "Это новый стиль в британской дипломатии, который необходимо учитывать, новые реалии", - констатировал он.