Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Военные РФ обеспечили безопасное прохождение конвоя в Сирии с продуктами и медикаментами

Политика
21 марта, 0:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские военные обеспечили безопасное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа с продуктами питания и медикаментами. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

"За сутки представителями Центра по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", - сказал Евтушенко.

По его словам, 19 марта представители Центра по примирению оказали гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты.

"На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 3950 продуктовых наборов, 2,8 тыс. индивидуальных рационов питания, 2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тыс. порций горячей еды", - рассказал генерал.

По его словам, всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 14 тысяч мирных жителей, покинувших анклав. "Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 105 сирийцам, в том числе 32 детям", - отметил начальник Центра.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 15 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 612 человек", - добавил генерал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram
7
Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов