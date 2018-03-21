Военные РФ обеспечили безопасное прохождение конвоя в Сирии с продуктами и медикаментами

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские военные обеспечили безопасное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа с продуктами питания и медикаментами. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

"За сутки представителями Центра по примирению обеспечено безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, предметы первой необходимости и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", - сказал Евтушенко.

По его словам, 19 марта представители Центра по примирению оказали гуманитарную помощь мирным жителям, выходящим из Восточной Гуты.

"На пунктах пропуска и в лагерях внутренне перемещенных лиц Эддуэр, Адра и Хирджилла людям выдано 3950 продуктовых наборов, 2,8 тыс. индивидуальных рационов питания, 2 тонны бутилированной воды, приготовлено 7,5 тыс. порций горячей еды", - рассказал генерал.

По его словам, всего за прошедшие сутки продуктами обеспечено более 14 тысяч мирных жителей, покинувших анклав. "Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 105 сирийцам, в том числе 32 детям", - отметил начальник Центра.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возвращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 15 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 612 человек", - добавил генерал.