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Матвиенко: итоги выборов подтвердили результаты референдума в Крыму в 2014 году

Политика
21 марта, 10:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

На полуострове Путина поддержали около 90% избирателей, сказала спикер Совфеда

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Результаты выборов президента на территории Крыма и Севастополя подтвердили итоги референдума по воссоединению регионов с РФ. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты в среду.

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"Нельзя не отметить, что Владимир Владимирович Путин получил абсолютную поддержку в Крыму и Севастополе. Результаты всецело подтвердили итоги референдума 2014 года и еще раз показали всему миру, что крымчане благодарны России, благодарны ее президенту за понимание, за поддержку свободного волеизъявления", - сказала она, уточнив, что на полуострове порядка 90% избирателей проголосовали за Путина.

Выборы президента прошли 18 марта. Согласно предварительным итогам, действующий президент России Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%, сообщил ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявляла, что серьезных жалоб на нарушения в течение дня голосования не было зафиксировано.

По закону ЦИК должен определить результаты выборов не позднее чем через десять дней после дня голосования, в течение трех дней после подписания соответствующего протокола официально опубликовать их.

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