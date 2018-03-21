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Матвиенко считает неправильной позицией неучастие Лондона во встрече послов в МИД РФ

Политика
21 марта, 14:23 дата обновления: 21 марта, 14:54 UTC+3

Спикер Совета Федерации отметила, что Великобритания боится "прийти и послушать другую точку зрения"

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МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что Россия и дальше должна настаивать на своем участии в расследовании дела об отравлении осужденного в России за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на то, что Лондон занял неправильную позицию, отказавшись участвовать во встрече послов в МИД РФ.

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"Нужно и дальше настаивать на участии России в этом расследовании. Давайте вместе разберемся, если вы заинтересованы в объективной оценке. Ситуация крайне неприятная, надуманная", - сказала Матвиенко. "То, что не пришел посол Великобритании (наверное, он получил такие указания), это неправильная позиция, [они] боятся прийти и послушать другую точку зрения", - добавила она.

Она отметила, что не так часто МИД РФ собирает всех послов, аккредитованных в РФ. "Это тот случай, когда это необходимо. Мы видим, что, несмотря на отсутствие по-прежнему каких-либо доказательств, несмотря на то, что правоохранительные, следственные органы страны еще не закончили следствие, не вынесли вердикт, тем не менее продолжается массированная антироссийская кампания в мировых СМИ с обвинением России в этом преступлении", - подчеркнула сенатор.

По словам Матвиенко, Россия довела свою точку зрения и до Организации Объединенных Наций, и до Совета Безопасности ООН, и до Организации по запрещению химического оружия. "Но мы считаем, что нужно и на всех иных площадках доводить нашу позицию, объяснять ситуацию. В этом смысле послы, аккредитованные здесь, не должны находиться в плену массированной западной пропаганды - несправедливой, бездоказательной, русофобской. Должны знать справедливую точку зрения", - сказала Матвиенко.

"Уверена, что послы, как положено, доведут мнение российских властей до своих стран и получат другую точку зрения для того, чтобы объективно разобраться", - добавила спикер Совфеда.

О встрече послов 

Ранее стало известно, что посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет принимать участия в сегодняшней встрече в МИД РФ по ситуации в Солсбери, в диппредставительстве рассматривают возможность участия на рабочем уровне. Об этом в среду ТАСС заявили в посольстве Великобритании.

Во вторник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова заявила, что МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств в Москве для встречи с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями для обсуждения дела Скрипаля.

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