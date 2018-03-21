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Решение об отставке глава Калининграда Ярошук принял по согласованию с губернатором

Политика
21 марта, 15:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Антон Алиханов поблагодарил экс-мэра за долгую и плодотворную работу

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Глава Калининграда Александр Ярошук принял решение об отставке, обсудив этот шаг с губернатором области Антоном Алихановым.

"Мы с Александром Георгиевичем, конечно, обсуждали все эти вопросы. <...> Это было наше совместное с ним решение", - сообщил журналистам Алиханов, отвечая на соответствующий вопрос.

Дальнейшая деятельность Ярошука будет связана c Калининградом, "он будет продолжать работу на другом месте", сказал губернатор, не став уточнять, где именно будет трудиться бывший глава областного центра.

Алиханов поблагодарил Ярошука за работу в качестве главы города. "Я хочу поблагодарить его от лица всех калининградцев и всех, наверное, жителей региона за его долгую плодотворную работу", - сказал он.

Ярошук ушел в отставку по собственному желанию в среду. Заявление бывшего главы утвердил городской Совет депутатов большинством голосов (22 за и 1 против). Конкурс на должность нового главы Калининграда назначен на апрель 2018 года.

В ноябре 2017 года Ярошука третий раз избрали главой Калининграда по результатам конкурса, за его кандидатуру проголосовало большинство депутатов горсовета.

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Темы
Отставки и назначения Калининградская область
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Алиханов, Антон Андреевич
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